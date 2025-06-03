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Никита Бабович завоевал золото на соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Санкт-Петербурга

03 июня 2025 19:29
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Белорусские спортсмены продолжают выступление на международных соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Санкт-Петербурга. Компанию россиянам и белорусам на этих стартах составляют представители Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Никита Бабович в гонке преследования на три километра среди юниоров завоевал золотую награду. Кроме того, он установил два национальных рекорда Беларуси: сначала в квалификации, а затем обновил время в финале. Новое достижение – 3.5,260. Также обладателем бронзы в этой дисциплине стал наш Илья Слесаренко.

# Велоспорт

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