Никита Бабович завоевал золото на соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Санкт-Петербурга

Белорусские спортсмены продолжают выступление на международных соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Санкт-Петербурга. Компанию россиянам и белорусам на этих стартах составляют представители Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Никита Бабович в гонке преследования на три километра среди юниоров завоевал золотую награду. Кроме того, он установил два национальных рекорда Беларуси: сначала в квалификации, а затем обновил время в финале. Новое достижение – 3.5,260. Также обладателем бронзы в этой дисциплине стал наш Илья Слесаренко.