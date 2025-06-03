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Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису

03 июня 2025 19:24
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Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции по теннису. В матче одной четвертой она встречалась с олимпийской чемпионкой, китаянкой Чжэн Циньвэнь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом сете белоруска уступала – 2:4, однако смогла переломить ход партии и повела в счете, но соперница довела дело до тай-брейка, на котором сильней была Арина – 7:3. Во втором сете первая ракетка планеты показала более убедительный теннис – 6:3. Таким образом, Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» и взяла реванш у Циньвэнь за поражение на недавнем турнире в Риме.

В послематчевом интервью белоруска вспомнила этот поединок. Тогда в четвертьфинале Циньвэнь оказалась сильнее со счетом 6:4, 6:3.

Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису-1

Арина Соболенко, полуфиналистка Открытого чемпионата Франции по теннису:
На последнем турнире, должна признать, я была измотана. В конце того матча я даже обрадовалась поражению. Мне правда нужна была небольшая пауза перед «Ролан Гаррос». Сейчас я чувствовала себя гораздо свежее, была готова бороться и выложиться по максимуму на корте, чтобы добыть эту победу. И снова очень рада, что смогла выиграть.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Арина Соболенко сыграет с полькой Игой Швентек, которая в матче одной четвертой нанесла поражение украинской теннисистке Элине Свитолиной со счетом 6:1, 7:5.

# Теннис # Арина Соболенко

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