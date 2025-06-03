Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису

Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции по теннису. В матче одной четвертой она встречалась с олимпийской чемпионкой, китаянкой Чжэн Циньвэнь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом сете белоруска уступала – 2:4, однако смогла переломить ход партии и повела в счете, но соперница довела дело до тай-брейка, на котором сильней была Арина – 7:3. Во втором сете первая ракетка планеты показала более убедительный теннис – 6:3. Таким образом, Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» и взяла реванш у Циньвэнь за поражение на недавнем турнире в Риме.

В послематчевом интервью белоруска вспомнила этот поединок. Тогда в четвертьфинале Циньвэнь оказалась сильнее со счетом 6:4, 6:3.