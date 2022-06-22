Новости Беларуси. В минском Дворце спорта завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, в котором принимали участие сильнейшие спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22 июня, в заключительный день состязаний, программу продолжали командные выступления на шпагах. У мужчин триумф праздновала сборная «Москва-2». У женщин победа досталась дружине «Москва-1». Нашим шпажистам выйти в главные сражения не удалось. Накануне уже были разыграны медали в командном и личном первенствах у рапиристов, а также в личном турнире у шпажистов.