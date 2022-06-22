Прямой эфир

Завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию

22 июня 2022 20:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В минском Дворце спорта завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, в котором принимали участие сильнейшие спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию-1

22 июня, в заключительный день состязаний, программу продолжали командные выступления на шпагах. У мужчин триумф праздновала сборная «Москва-2». У женщин победа досталась дружине «Москва-1». Нашим шпажистам выйти в главные сражения не удалось. Накануне уже были разыграны медали в командном и личном первенствах у рапиристов, а также в личном турнире у шпажистов.  

# Фехтование # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Илья Ивашко завершил выступление на турнире Мальорке
22 июня 2022 20:05

Теннис. Илья Ивашко завершил выступление на турнире Мальорке

Международный турнир по плаванию стартовал в Минске. В нём участвуют дети из Беларуси и России
22 июня 2022 19:26

Международный турнир по плаванию стартовал в Минске. В нём участвуют дети из Беларуси и России

Завершился третий тур городского этапа турнира «Кожаный мяч». Кто из юных футболистов выйдет на республику?
22 июня 2022 16:19

Завершился третий тур городского этапа турнира «Кожаный мяч». Кто из юных футболистов выйдет на республику?