Теннис. Илья Ивашко завершил выступление на турнире Мальорке

В 1/8 финала наш спортсмен не смог одолеть шестую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса и уступил со счетом 4:6, 4:6. Игра была равная, однако в первом и втором сетах все решила проигранная подача. Поединок продолжался час и 23 минуты. В активе Ивашко четыре подачи навылет. Также он допустил столько же двойных ошибок. На пути к 1/8 финала Илья в двух партиях победил финского теннисиста Эмиля Руусувуори.