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Теннис. Илья Ивашко завершил выступление на турнире Мальорке

22 июня 2022 20:05
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Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил свое выступление на турнире категории 250 в испанской Мальорке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теннис. Илья Ивашко завершил выступление на турнире Мальорке-1

В 1/8 финала наш спортсмен не смог одолеть шестую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса и уступил со счетом 4:6, 4:6. Игра была равная, однако в первом и втором сетах все решила проигранная подача. Поединок продолжался час и 23 минуты. В активе Ивашко четыре подачи навылет. Также он допустил столько же двойных ошибок. На пути к 1/8 финала Илья в двух партиях победил финского теннисиста Эмиля Руусувуори.  

# Теннис # Илья Ивашко # Эмиль Руусувуори # Стефанос Циципас # Фотофакт

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