Завершился третий тур городского этапа турнира «Кожаный мяч». Кто из юных футболистов выйдет на республику?

Новости Беларуси. Завершился третий тур городского этапа детского турнира по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники соревнований – мальчики 2008-2009 годов рождения. Всего 9 команд, которые разбиты на два дивизиона. В первом в лидеры выбилась дружина Заводского района, а вот во втором на одно место в главном старте претендуют сразу три коллектива.

После четырех раундов круговой системы две команды, набравшие наибольшее количество очков, и будут считаться финалистам турнира. Каждый матч состоит из двух таймов по 25 минут и проходит на большом поле. Так что ребятам есть где продемонстрировать все свои способности. Отметим, уровень футбола достаточно вырос. Те, кто не являются воспитанниками специализированных спортивных школ, хорошо владеют мячом, чувствуют команду и понимают тренера. В основном подготовкой ребят занимаются учителя физкультуры.

Леонид Волков, тренер команды Ленинского района:

Дети хотят играть, для них мотивация на «Кожаном мяче» выступить. Некоторые хотят вырасти, вот у меня мальчик играл, 11-й номер, но он хоккеист. Он по уровню мастерства в спортивной школе не потерялся бы. Зимой мы тренируемся в школе № 153, летом мы тренируемся на футбольной мини-площадке, футбольного поля у нас нет.

Александр Мацкевич, тренер команды Ленинского района:

Дети, которые со дворов. Собираем детей, которые не играют в профессиональном клубе, их там не берут в команды, и готовим. Работаю я уже в этой сфере 20 лет, каждый год участвуем. Смотрим, как они закончили четверть. Если плохо закончил, значит, будет на замене сидеть, пока не исправится. Не исправится – значит, будет в составном составе играть.