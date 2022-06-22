Международный турнир по плаванию стартовал в Минске. В нём участвуют дети из Беларуси и России

Новости Беларуси. 22 июня на базе столичной детско-юношеской школы «Янтарь» стартовал Международный турнир по плаванию памяти Героя Советского Союза Лизы Чайкиной, сообщили в программе «СТВ-спорт». В соревнованиях принимают участие 420 юных пловцов в возрасте от 11 до 14 лет из Беларуси и России.

У турнира богатая история. Он проводится на протяжении четырех десятилетий, а 36 лет имеет статус международного. На этот раз на соревнования заявились 18 команд. 15 дружин из Беларуси представляют детско-юношеские школы, а также государственные и частные клубы из Минска и всех регионов страны. Из Российской Федерации на старты приехали три сборные – команда из Вязьмы, Ярцево и рабочего поселка Мокшино Пензенской области. Юные спортсмены на плавательных дорожках соревнуются в трех возрастных категориях.

Василий Касач, заместитель ДЮСШ по плаванию «Янтарь»:

Все в комплексе закладывается именно в этом возрасте. Этот возраст дает, скажем так, понимание, какую дистанцию тому или иному пловцу лучше выбрать, к какому виду плавания он более приспособлен, какой вид плавания у него больше получается. Безусловно, на этих соревнованиях, глядя по тем результатам, которые участники показывают, можно говорить о том, что есть перспектива в ближайшем будущем из этих ребят и мастера спорта. Я уверен, что и выше.