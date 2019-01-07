В Минске завершилось открытое первенство по шорт-треку среди юниоров

Соревнования собрали ребят в двух возрастных категориях: группа A до 20 лет и группа D до 14-ти. В первый день спортсмены выступали на дистанциях 500, 777 и 1500 метров. В заключительный день были разыграны медали на 1000 метров, в суперфинале – 1500 метров, а также в мужской и женской эстафетах.

Подробности в видеоматериале.