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Первенство Беларуси по биатлону. Как прошёл финал соревнований в Раубичах

07 января 2019 19:49
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Новости Беларуси. Пока основной состав белорусских биатлонистов готовится к четвертому этапу Кубка мира, подрастающее поколение уже во всю соревнуется на открытом первенстве республики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первенство Беларуси по биатлону. Как прошёл финал соревнований в Раубичах-1

Программа для биатлонных болельщиков не совсем привычная: в первый день и юниоры, и юноши пробежали индивидуальные гонки, а в воскресенье и понедельник дважды бежали одну и ту же дистанцию – спринт.

Подробности в видеоматериале.

# Биатлон # Фотофакт

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