Первенство Беларуси по биатлону. Как прошёл финал соревнований в Раубичах

Новости Беларуси. Пока основной состав белорусских биатлонистов готовится к четвертому этапу Кубка мира, подрастающее поколение уже во всю соревнуется на открытом первенстве республики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Программа для биатлонных болельщиков не совсем привычная: в первый день и юниоры, и юноши пробежали индивидуальные гонки, а в воскресенье и понедельник дважды бежали одну и ту же дистанцию – спринт.