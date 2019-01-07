КХЛ. «Динамо» уступило ЦСКА в домашнем матче

Новости Беларуси Минское «Динамо» провело второй в новом календарном году матч чемпионата КХЛ. На домашнем льду «зубры» принимали хоккеистов ЦСКА – лидеров регулярки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости по разу отличились в первом и втором периодах – открыл счет Блажиевский в большинстве, а закрепил перевес «армейцев» Шалунов. В третьем периоде москвичи сбавили обороты, и у хозяев льда появился шанс на спасение. Но забросить минчане смогли лишь раз – на 56-ой минуте Уиркош реализовал большинство.