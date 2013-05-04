В Минске впервые проходит открытое первенство кёкусинкай

Новости Беларуси. Условия поединка приближенные к боевым — в Минске сегодня собрались несколько сотен каратистов. Самый контактный вид единоборства, кёкусинкай отличается особой тактикой не только в бою, но и на тренировках. В Беларуси этим видом каратэ занимаются около 5 тысяч человек.

Полуторачасовая тренировка традиционно начинается с приветствия. Поклон учителю и друг другу. В позе медитации – очищение от пережитых эмоций. Былые победы и поражения остаются за пределами зала.

Начинающий заниматься кёкусинкай повязывает белый пояс. Белый цвет означает начало пути. Ученик должен полностью освободиться от прежних суждений, ведь наполнить можно только пустую чашу сознания.

За четыре года тренировок 17-летний Михаил стал чемпионом Минска и Беларуси. Говорит, когда-то был худым и слабым парнем, которому приходилось терпеть обиды, и очень хотелось быть сильным.

Михаил Умец, каратист:

Я всегда преодолевал самого себя. Если б я этого не делал, я бы стоял на месте. Тут свой этикет, ему следуем и в повседневной жизни, в обществе с людьми я веду себя достойно. Мы, когда в спарринге стоим, мы делаем поклон - с уважения начинается бой и с уважения заканчивается. Нужно уважать людей и самого себя.

На первых тренировках было больно. Кекусинкай – полноконтактный вид каратэ, пожалуй, один из самых жестких. Условия поединка приближены к боевым.

Главное, что закаляет кекусинкай – это характер. Прежде всего, спокойствие вместо агрессивности. Выдержку и боевые навыки сегодня, 4 мая, на открытом первенстве Минска демонстрировали несколько сотен каратистов.

В этом году первенство Минска впервые стало открытым, и впервые каратистов принимал Дворец борьбы имени Александра Медведя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.