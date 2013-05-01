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Именные президентские стипендии получат 500 белорусских спортсменов и тренеров

01 мая 2013 13:28
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Новости Беларуси. Именные президентские стипендии получат 500 белорусских спортсменов и тренеров. 1 мая вступает в силу соответствующий указ. Размер и сроки выплат зависят от результатов, показанных спортсменами на крупных международных соревнованиях. Это касается  олимпийских и чемпионов мира, победителей континентальных чемпионатов, призеров Паралимпийских игр и крупнейших молодежных и юношеских турниров, а также установивших рекорды мира и Европы.

Что касается тренеров, то они будут получать именные стипендии до 100% от стипендии своего воспитанника, в зависимости от занимаемых должностей в национальной команде Беларуси по виду спорта и вклада в подготовку спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области спорта # Государственная политика

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