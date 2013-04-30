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Уменьшенную копию «Минск-Арены» построят в Нижнем Новгороде

30 апреля 2013 06:10
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Новости России. В Нижнем Новгороде построят уменьшенную копию «Минск-Арены». С достоинствами нашего спорткомплекса губернатор российского региона ознакомился во время визита в белорусскую столицу в начале апреля.

«Минск-Арена» – это одно из самых современных мультифункциональных сооружений в Европе. Она может принимать как крупные международные спортивные состязания, так и грандиозные концертные и шоу-программы. Комплекс включает велодром, конькобежный стадион и ледовую арену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Минск-Арена

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