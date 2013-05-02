За каждую победную шайбу белорусских хоккеистов на ЧМ-2013 одна из детских школ получит по 60 миллионов рублей

Новости Беларуси. За каждую победную шайбу белорусских хоккеистов на Чемпионате мира-2013 одна из детских школ получит по 60 миллионов рублей. Это предусмотрено традиционным проектом Президентского спортивного клуба.

Школу, которой будет оказана безвозмездная помощь, как и на прошлых мировых форумах, определит каждый игрок, забросивший победную шайбу и вратарь команды, сыгравший «на ноль».

Напомним, Чемпионат мира по хоккею в Стокгольме и Хельсинки стартует завтра. Соперниками белорусской дружины на предварительном этапе первенства в столице Швеции станут 7 команд. В четвертьфинал выйдет четыре лучшие дружины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.