Футбол в Червене: воспитание знаменитых футболистов Беларуси и чемпионство в Минской области

Новости Беларуси. Червенский футбольный клуб «Колос» – лучший в Минской области по итогам сезона-2015. На высшую ступень пьедестала соревнованиях он поднялся впервые в истории.

Футбольные традиции Червенщины продолжают и юные спортсмены. Так, дети старшей группы 2000-2002 годов в сезоне-2014 стали серебряными призерами первенства области. Новый импульс в развитии футбола стал возможным благодаря и открытию физкультурно-оздоровительного комплекса. Он в райцентре появился в 2015 году. Отличная спортивный зал позволяет принимать турнире районного, областного и республиканского уровней, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня отделение футбола самое востребованное. Занимаются более полутора сотен детей, занятия проводят семь тренеров. Между тем, Червенщина может по праву гордиться настоящими легендами самого популярного вида спорта.

Игор Филичонок, директор Червенской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:

Футбол начался в далекие 50-е годы, когда первый тренер по футболу Червенской детско-юношеской спортивной школы Корзун Олег Михайлович набрал первый набор детей. Он воспитал целую плеяду талантливых тренеров, воспитанников. На сегодняшний момент самый знаменитый наш воспитанник – это Андрей Лаврик. Член национальной сборной Беларуси, за которую сыграл 37 матчей, победитель чемпионата Республики Беларусь в составе минского «Динамо», серебряный призер чемпионата России в составе «Локомотива» (Москва), двукратный обладатель Кубка России. Также наш воспитанник – это Евгений Яблонский, который на сегодняшний момент является основным игроком нашего знаменитого клуба БАТЭ.