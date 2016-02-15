В Минске в стартовал городской этап соревнования «Золотая шайба»: в составе сборной Центрального района – Николай Лукашенко

Новости Беларуси. Сегодня – чемпионат двора, завтра – чемпионат мира. В Минске уже в 18 раз стартовал городской этап соревнования «Золотая шайба». На протяжении месяца столичные спортсмены с клюшками сражались за выход в решающий этап.

Шайба оказалась золотой для 18 команд – по две из каждого района. Открыли серию финальных матчей сборные Центрального и Советского. В составе первой играл Николай Лукашенко – на его счету сразу несколько шайб.

Главное условие знаменитого юношеского турнира – участие только любительских молодежных команд. Сейчас это самое массовое хоккейное движение для детей и подростков в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккеисты:

«Золотая шайба» – это великолепные соревнования, где можно себя отлично проявить, показать, на что ты способен. Я думаю, команды очень хорошие в этом году собрались, будет очень сложно.

Хоккей я люблю, потому что люблю бороться за шайбу, на льду противников обыгрывать классно.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «Белорусского республиканского союза молодежи»:

Главная цель, главная задача – это привлечение молодежи к занятиям спортом. Для того, чтобы они ходили на ледовые площадки и доказывали, кто из них сильнейший. Мне кажется, ребятам, любителям приятно, что, по сути, они играют на той же площадке, где играли звезды мирового хоккея в 2014 году во время чемпионата мира по хоккею в Минске. Это тоже дополнительный стимул в дальнейшем развиваться и стать очень серьезными хоккеистами и защищать честь нашей республики на крупнейших мировых соревнованиях.