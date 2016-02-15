Лига чемпионов: клубы ждут перемен

Сильнейшие футбольные клубы Европы обсуждают возможное внесение изменений в регламент Лиги чемпионов и выражают сомнения по поводу создания «суперлиги», неподконтрольной УЕФА.

Ассоциация европейских клубов (ECA) планирует наладить сотрудничество с УЕФА по вопросам улучшения турнира до 2018 года.

Председатель ECA Карл-Хайнц Руммени́гге предложил идею создания Европейской лиги, в которой бы играли 20 сильнейших клубов из Италии, Англии, Испании, Германии и Франции.

На данный момент в Лиге чемпионов принимают участие 78 команд из 53 футбольных ассоциаций УЕФА. По результатам предварительных квалификационных раундов 32 клуба переходят в групповой этап.

Карл-Хайнц Румменигге, председатель ECA:

Нельзя стоять на месте, для достижения прогресса нам необходимо действовать.

Умберто Гандини, вице-президент ECA:

Процесс пересмотра формата проведения турнира займет не более 6-9 месяцев. За это время мы обсудим возможные реформы, которые будут способствовать повышению привлекательность Лиги чемпионов. Небольшие изменения могут затронуть разные аспекты турнира. Мы обязательно учтем мнение главных участников соревнования и представителей УЕФА, чтобы прийти к оптимальному решению.

В ECA представлено более 200 клубов. Среди них такие гранды мирового футбола, как «Реал Мадрид», «Барселона», «Ювентус», «Бавария» Мюнхен, «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Организаторы предлагают удостоить вышеуказанные клубы правом получения прямой путёвки в Лигу чемпионов, без учёта позиции команды в турнирной таблице национального чемпионата в предыдущем сезоне.

Румменигге, являющийся также председателем правления ФК «Бавария», поделился мыслями с немецкими СМИ.

Карл-Хайнц Румменигге, председатель ECA:

На наших глазах рождается новая суперлига. Турнир может проводиться как под руководством УЕФА, так и быть независимым.

Изменения в регламент Лиги чемпионов могут быть внесены только по завершении текущего трехлетнего цикла - в 2017-18 годах.