Американский велогонщик финишировал на велосипеде болельщика

Тайлер Фаррар одолжил велосипед и велотуфли у фаната, чтобы добраться до финиша на «Туре Даун Андер». Спортсмен угодил в завал во время третьего этапа заезда.

31-летний гонщик команды «Dimension Data» и еще несколько других участников не справились с управлением после высокоскоростного спуска перед решающим подъемом на Кэмпбеллтаун (Австралия), что привело к поломке велосипеда.

В прошлом году велогонщик Ричи Порте из Team Sky был оштрафован за то, что во время заезда «Джиро д’Италия» одолжил у соперника колесо. По правилам Международного союза велосипедистов обращаться за помощью можно только к участникам команды. Однако Фаррара сделали исключение.

Твиттер Тур Даун Андер:

Невероятная история! Дайте нам знать, когда болельщик выйдет на связь и сообщит свое имя.

По информации «Advetiser» (Аделаида), в поле зрения спортсмена не оказалось запасных велосипедов, поэтому на помощь ему пришел 42-летний новозеландец, любезно предложивший своего «двухколесного коня».