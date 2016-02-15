Оргкомитет лондонского чемпионата мира-2017 по легкой атлетике остался без исполнительного директора

Салли Болтон – исполнительный директор оргкомитета турнира – объявила о своей отставке. Это уже третья кадровая потеря за неделю.

Её коллеги Хизер Хэнкок и Мартин Стюарт покинули организацию несколькими днями ранее. Причиной ухода послужили разногласия с председателем оргкомитета Эдом Уорнером, который также возглавляет федерацию легкой атлетики Великобритании.

Салли Болтон, бывший исполнительный директор чемпионата мира-2017 по легкой атлетике в Лондоне:

Я преисполнена глубоким чувством гордости за проделанную нами работу, которая заложила первые кирпичики в фундамент успеха. Пусть оставшиеся 1,5 года подготовки пройдут увлекательно и захватывающе для моей команды. Надеюсь, последующие чемпионаты смогут порадовать всех новыми видами спорта.

Как сообщают британские СМИ, уход Болтон связан с «причинами личного характера».

Эд Уорнер, председатель оргкомитета чемпионата мира-2017 по легкой атлетике в Лондоне:

Салли сделала многое для предстоящего первенствп, которому суждено стать лучшим. Мы желаем ей успехов и процветания в будущем.

Лондон впервые примет чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет с июля по август 2017 года.