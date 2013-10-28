В Минске в преддверии чемпионата мира по хоккею милиционеров, продавцов, кондукторов и таксистов обучают английскому

Новости Беларуси. К чемпионату мира по хоккею готовятся не только спортсмены, но и работники различных сфер, которые будут задействованы во время форума. Причем, если свои основные обязанности большинство из них знает досконально, то специальные навыки для такого события приходится подтягивать. К примеру, английский язык. Уже сейчас его учат сотрудники милиции, работники торговли, кондукторы и даже таксисты.

В одном из столичных универмагов сегодня «инглиш дэй». Говорить, и главное, продавать, учат на иностранном. Лексика специальная. Для продуктового, отдела спортивных товаров, одежды и галантереи. Плюс ситуативная практика. Объясняют, что говорить, если покупатель приходит по-английски.

Любовь Напрейкова, преподаватель английского языка:

Знания, прежде всего, для того, чтобы они могли общаться, уметь правильно среагировать на то или иное обращение какое-то. То есть соблюсти какой-то речевой этикет.

Программа для работников торговой сферы интенсивная: три раза в неделю по две пары, причем без отрыва от основных обязанностей. Тех, кто учится, заменяют за прилавком. В учебных же аудиториях форма работы, как в университете: зачеты и контрольные. К тому же, задания на дом.

Ирина Абросимова, продавец универмага:

Приходя домой, нам еще приходится и читать, и писать, как в студенческие годы. Мы будем заниматься 4 месяца, так что, я думаю, к маю мы будем во всеоружии.

Ну, а эта учебная группа, можно сказать, оперативная. В качестве учеников – сотрудники ГАИ, отделов охраны правопорядка и спецподразделений. Сегодня 10 человек. Занимаются третью неделю. Каждое занятие начинают с новых фраз. И с оригинального английского.

Екатерина Шиврина, преподаватель английского языка:

Они владеют уже информацией, как сказать, у нас сколько районов, столица Беларуси и так далее. Конкретно уже их служебные обязанности, мы рассматриваем такие ситуации, как дорожные знаки, неисправности на дороге, вызов полиции, сервис, стало внезапно плохо человеку, авария.

Язык учат не все сотрудники милиции. Для этого выбрали лучших из лучших. В столице, к примеру, это полтысячи человек. Базовые знания у них уже есть.

Павел Заяц, сотрудник ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Минимально смогу объяснить, как пройти, чтобы человек мог предъявить документы.

Учиться преодолевать языковой барьер в преддверии чемпионата мира будет не только милиция и торговля. Подтянут английский сотрудники МЧС, таксисты и даже кондукторы. То же касается и дикторов на вокзале, билетных кассиров и носильщиков. Для них разработают разговорник. Чтобы научить, у образовательных центров едва хватает преподавателей.

Людмила Соколова, начальник центра учебно-методической работы с кадрами образования ГУО «Минский городской институт развития образования»:

Отобраны преподаватели хороших категорий, высоких категорий – первая, вторая категория. В основном, у нас работает высшая категория преподавателей. Судя по отзывам, все очень довольны.

Курсы иностранного закончатся к маю, чтобы к хоккейному мундиалю быть в полной лексической готовности. Однако спортивный форум – пусть и главная, но не единственная причина, по которой службы сервиса и охраны постигают иностранный. Чемпионат пройдет, а знания, наверняка, останутся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.