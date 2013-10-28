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  • С 28 октября в Беларуси поступили в продажу абонементы на матчи всех национальных сборных в рамках чемпионата мира по хоккею-2014

С 28 октября в Беларуси поступили в продажу абонементы на матчи всех национальных сборных в рамках чемпионата мира по хоккею-2014

28 октября 2013 23:54
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Новости Беларуси. Болельщики штурмуют кассы... 28 октября стартовал третий этап продажи билетов на чемпионат мира по хоккею в Минске.

Теперь можно купить абонементы на матчи всех национальных сборных команд. Абонемент включает пакет билетов на 7 матчей. Это встречи, которые они проведут в своих группах на предварительном этапе.

Напомним, что для иностранных граждан билет на матчи заменит визу на пребывание в нашей стране. Сам же чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске с 9 по 25 мая 2014 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею

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