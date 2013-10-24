В гостях программы «Утро» на СТВ единственная в Беларуси девушка, которая занимается промышленным альпинизмом, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу – Светлана Степанова.

Как вам удалось забраться так высоко, промышленный альпинизм же так страшно?

Светлана Степанова:

Дело в том, что я никогда не боялась высоты. Но никогда не думала, что буду этим заниматься. Еще полгода назад, когда проходила мимо людей, которые работали на высоте, просто любовалась их работой. Поменяв работу, согласилась на курсы и с декабря уже работаю.

На какой максимальной высоте приходилось работать?

Светлана Степанова:

В жилом 17-этажном доме на Денисовской.

А как мужчины в коллективе вас восприняли?

Светлана Степанова, промышленный альпинист:

Они меня восприняла хорошо, и стараются на работе меня беречь.

Наверное, любовь к высоте началась с детства?

Светлана Степанова:

Кроме уроков физкультуры я ничем не занималась.

Помимо того, что вы занимаетесь пауэрлифтингом, вы увлекаетесь силовым экстримом...

Светлана Степанова:

Дело в том, что в Республике мне не с кем соревноваться. Нет женщин, с которыми можно было бы организовать турнир или какие-нибудь соревнования. В будущем планирую выступать на мировой арене.

А какие упражнения ваши любимые? Мужчины, к примеру, колеса переворачивают, чемоданы носят...

Светлана Степанова:

Женщины делают тоже самое, но у снарядов немного меньше вес. Пока отдельных снарядов для женщин нет, и мне приходится тренироваться на мужских. Что смогу, то и поднимаю.

Вы говорили, что вам не с кем соревноваться. Может, некоторые задаются вопросом, а зачем? Часто ли у вас подобное спрашивают?

Светлана Степанова:

Могу сказать, что равнодушным не остается никто. Одни говорят, что меня это портит, другие – одобряют и поддерживают.

Насколько известно, у вас есть сын. И он уже 3 года занимается с вами в спортивном зале.

Светлана Степанова:

Сын – мой главные болельщик. Он уже подрос, и я смогу его брать на соревнования. Для него поход в спорт-зал – урок физкультуры, а для меня – тренировки.

Может, у вас какие-нибудь еще есть необычные хобби?

Светлана Степанова:

Я вышиваю крестиком, как все женщины. Есть у меня домашний любимец – бразильский паук. Он ест тараканов, сверчков и кузнечиков.

Правильно ли будет сказать, что вы сами себя сделали? Какой необходим особенный характер для такого образа жизни?

Светлана Степанова:

Наверное, да. Все-таки качества характера не на последнем месте. Потому что если человек не может поставить перед собой цель, то о каких победах можно говорить.

И сложно ли с таким характером с мужчинами общаться?

Светлана Степанова:

Несмотря на то, что у меня силовой вид спорта, я никогда не старалась быть сильнее мужчин. А в жизни я – хрупкая и беззащитная женщина.

Есть ли в мире какая-нибудь организация промышленных альпинисток?

Светлана Степанова:

Я не слышала, и не с одной из таких не работала.

А что раньше началось вышивание крестиком или пауэрлифтинг?

Светлана Степанова:

Помимо вышивания крестиком, я еще пишу стихи, и время от времени печатаюсь в газетах. Пишу про любовь, природу и животных.