Минские паркурщики, не имея помещения, занимаются на улице. Милиция - против

Новости Минска. Чтобы научится летать, надо спрыгнуть с крыши и постараться промазать мимо земли. Герои этого сюжета не бояться быть размазанными по земле, потому что научились летать и прыгать так, что у прохожих дух захватывает...

Сделать трюк с переподвыподвертом или прыгнуть выше головы? Минские уличные спортсмены не устают доказывать, что человеческие возможности безграничны.

Антон Семенюк:

Мы занимаемся паркуром, трикингом. Паркур – это прыжки, преодоление препятствий.

Паркур – искусство перемещения и преодоления препятствий в городских условиях. Препятствиями могут считаться как существующие архитектурные сооружения (перила, парапеты, стены), так и специально изготовленные для тренировок конструкции.

Основные элементы паркура были подсмотрены европейцами у ловких аборигенов и широко применялись для физического воспитания французских солдат в первой половине 20 века. Но оказывается, все же существуют препятствия, которые паркурщики или трейсеры, преодолеть не могут.

Дмитрий Горбик:

К нам подходят милиционеры и говорят: «Не прыгайте на траве, это зеленая зона».

Еще одни любители уличной акробатики – скейтбордисты - тоже жалуются на непонимание со стороны столичной милиции.

Костя Гулис, Марк Лосовский:

У нас уличный стиль катания, и нас очень беспокоит то, что возникают препятствия на пути развития скейтбординга. Одно из таких препятствий – это вечные гонения, что мы что-то портим, кому-то мешаем.

Казалось бы, кому могут помешать уличные спортсмены? Ребята занимаются физическим развитием, общественный порядок не нарушают. Разве это запрещено?

Антон Семенюк:

Милиционеры говорят: «Мы, конечно, понимаем, что вы ничего плохого не делаете, но у нас такое постановление, что мы вас должны прогнать».

Дело в том, что препятствия, которые с таким упорством штурмуют ребята – это не просто стены, крыши и парапеты и деревья. Это городское имущество, которое от такого немилосердного использования приходит в негодность, а это уже административное правонарушение.

Дмитрий Белый, сотрудник Советского РОВД г. Минска:

Сотрудники УВД могут привлекать к ответственности, в первую очередь, ответственность – это умышленное повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает до 50 базовых величин.

Да и прохожий не очень себя комфортно чувствует, когда прямо на тротуаре на него летит этакий вращающийся черепашка-ниндзя.

Дмитрий Белый:

Неподготовленный скейтбордист может нанести травмы себе и проходящим мимо.

Пока случаев привлечения к ответственности за занятия уличными видами спорта не было. Но это слабое утешение для наших героев. Они хотят заниматься любимым делом и не бояться, что сейчас прогонят или, того хуже, оштрафуют на круглую сумму.

Антон Семенюк:

Сейчас, конечно, не самое лучшее время для движения. Падает интерес, потому что не хватает условий. Занятия сезонные...

Паркуром можно заниматься в специальных помещениях, но они чаще всего перегружены и недоступны для подростков. Час занятий стоит от 50 тыс. рублей. Поэтому молодежь и выходит на улицы города.

Костя Гулис, Марк Лосовский:

Могли бы построить скейт-парк уже сто раз. Чтобы не портить мраморные споты деревянной доской – сто процентов от этого портится. От деревянного скейта портится мрамор.

Кстати, у скейтбордистов дела в этом плане обстоят не так уж и плохо. В Минске работают несколько открытых скейт-площадок. У трейсеров и того нет, хотя парк для занятий паркуром обещали построить еще в сентябре ко Дню города.

Павел Проваленок:

Мы выступали в проекте БРСМ «Сто идей для Беларуси». Там выступали ребята, они показывали, что они хотели бы видеть в нашей стране. Мы выиграли площадку, ждем ее уже полгода. По-прежнему прыгать негде.

Грядет зима, и построят ли площадку, которая, кстати, должна находиться в Парке Челюскинцев, пока не известно. Руководство Комитета градостроительства и архитектуры оказалось слишком занято, чтобы отвечать на наши вопросы. Похоже, что пока ребятам по-прежнему придется бегать от милиционеров и заниматься в снегу.

А ведь увлечение подобными видами спорта – это не просто детская забава. Например, Раймонд Бель, стоявший у истоков паркура, работал в пожарной команде. И благодаря своим навыкам не раз спасал из огня людей в, казалось бы, безнадежных ситуациях, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.

И в завершение сюжета хочется привести небольшой риторический вопрос. Почему люди, достигшие высоты, обязательно хотят плюнуть вниз?