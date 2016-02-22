Кубок чемпионов по индорхоккею среди женщин: итоги для «Минска» и эмоции «Дюссельдорфа»

Хоккей на траве кое-где в Европе пренебрежительно называют «девчачьим хоккеем». Что ж, каждому свое, но с тем, что этот вид спорта, похоже, действительно создан для девушек, сложно спорить. Помимо того, что все происходящее на площадке динамично и комбинационно, это еще и эстетично и местами даже эротично.

Красота, как известно, спасет мир, а еще, вполне вероятно, могла бы привлечь на трибуны лишнего болельщика. Но наши девушки – настоящие скромницы, и к откровенным мерам для заманивания публики не готовы.

Анастасия Сыроежко, игрок ХК «Минск»:

Может, мы лучше игрой будем доказывать, чем таким? Не знаю, я, наверное, нет.

Привлечь фанатов игрой пока удается не очень. Если на игры сборной на минском Евро во Дворец спорта публика ходила довольно живо, то вот матчи клубного Кубка напоминали скорее камерное мероприятие. Хотя игра и результат наших девушек заслуживали внимания.

По итогам главного командного старта континента белорусский чемпион, «Минск», вошел в пятерку сильнейших. Могли и лучше, но недобрую службу сыграл матч против чешек, стартовый на турнире. Проигрыш не позволил бороться в полуфинале.

Юлия Михейчик, игрок ХК «Минск»:

Моментов было достаточно, даже по игре преимущество было всегда у нас. Больше мяч держали, больше атаковали. Впереди немного не хватало завершения, не получалось у нас.

Утешением служит то, что место в элите белорусские чемпионки сохранили. А вот на первом плане на турнире выступили немки и испанки. «Кампо де Мадрид» проиграл свой четвертый финал кряду, причем в третий раз пиренейки были биты немецким клубом.

«Дюссельдорф» в финале взял верх (2:0), а их игрок Сабин Маркерт, кстати, девушка, казалось бы, с отнюдь не спортивными параметрами, были признана MVP турнира, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Сабин Маркерт, игрок ХК «Дюссельдорф»:

Да, мы понимали, что мы фаворитки, все-таки немецкие клубы не первый год завоевывают трофей, но я не скажу, что взять кубок было легко. У нас был тяжелый матч с «Минском», и сегодня в финале нам пришлось трудно.

Эмоции немки сдерживать даже не пытались, «Дюссельдорф» впервые взял трофей.

Будем верить, когда-нибудь и белоруски станут причастны к такому празднику жизни.