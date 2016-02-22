Как знаменитый борец Александр Медведь повлиял на судьбу Василисы Марзалюк

Казалась, о чем может мечтать человек, который в жизни познал и лавры славы, и олимпийский золотой пьедестал, и любовь, и счастье. Мэтр борьбы, трехкратный олимпийский чемпион спокойно наблюдает за теми, кто сегодня стремится к спортивным высотам. Он, кажется, знает не только все о борьбе, но и мысли спортсменов в этом зале. А вот о чем думает он сам, не знает никто, или почти никто.

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион:

Человек счастлив, когда к нему приезжает много друзей. Всегда собираются мои близкие друзья.

Те, кто прошел горечь дисквалификации, позор и презрение к самому себе, знает, что такое быть изгоем. Не все парни могут справиться с чувством, имя которому обида, а вот она смогла. Смогла подняться с колен, не ропща на жизнь. Трижды стала бронзовым призером мира, победила на I Европейских играх и, главное, осталась самой собой: открытой, правдивой и привлекательной.

А еще Василиса Марзалюк – обладательница пока единственной белорусской борцовской лицензии на игры в Рио.

Василиса Марзалюк, победительница турнира:

Я хочу «золото» Олимпиады. Пока сейчас самое главное мое желание. И я стараюсь не размениваться на другие вещи.

Мэтр признал в ней свою маленькую «медведицу» еще в самом начале ее тернистого пути, а она полюбила его с первой минуты, как встала в круг ковра.

Василиса Марзалюк, победительница турнира:

На удачу потрогать, бывает, что-то. Для меня этот человек, наверное, является таким же, прикосновение самое важно, чтобы победить.

Василиса Марзалюк была забойщицей, вдохновительницей и талисманом своей команды. 9 наград из 13 завоевали девушки нашей сборной. Хотя есть повод гордиться и нашим ребятам, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Александр Ласица, главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе:

В первую очередь порадовала серебряная медаль Янковского, причем победа над призером чемпионата мира, грузином. Я считаю, это очень достойно. И вышел с больной ногой бороться против пятикратного чемпиона, олимпийского чемпиона. Это уже большой плюс для всей сборной команды.

Когда-то Саша Ласица сам выступал на этом турнире. Он знает, сколько стоит медаль Медведя любого достоинства. Главное обладателем таких наград не заболеть звездной болезнью.

Василиса Марзалюк, победительница турнира:

Я думаю, что звездная болезнь мне недоступна. По крайней мере я на это надеюсь. Вообще, я себя звездой не ощущаю, но в Минске такая атмосфера, они пытаются создать дух звездности.

Глядя на «медведицу», не сомневаешься, что с такими дочерьми борьбы и победим, и не заболеем. Ведь мало кто знает, что Василиса всегда говорит правду, умеет по-настоящему дружить, сострадать и, конечно же, побежать, говоря «спасибо» своему сопернику. Знает ли об этом мэтр? Знает, ведь у него есть мечта.

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион:

Мечта – дожить до 80-летия. Мне Марзалюк больше всего нравится, она блестящая красавица, дай бог ей прекрасного, хорошего мужика. Я уверен, что она найдет его. И задача стоит попасть на Олимпиаду и завоевать медаль. Я уверен, она это сделает.

Он нужен ей как человек верящий, что белорусская борьба в надежных руках.

Василиса Марзалюк, победительница турнира:

Я очень горжусь знакомством с этим человеком, с Александром Васильевичем Медведем. Он с самого детства мой кумир, потому что мои самые первые соревнования – это «Медвежонок». Я на них участвовала, он меня награждал, всю жизнь меня сопровождал, поддерживал, радовался за меня, расстраивался где-то. Он для меня, наверное, один из отцов.

Александр Медведь – столп белорусской борьбы, Василиса Марзалюк – ветви, листья и плоды золотых побед XX столетия. Снимите шляпы, господа, ведь они этого достойны.