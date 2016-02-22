Главный тренер ХК «Юность» Михаил Захаров – о чемпионате Беларуси, «Динамо» в КХЛ и развитии вида спорта

На этой неделе завершились чемпионат КХЛ и «гладкий» чемпионат Беларуси по хоккею. С чемпионатом КХЛ все понятно было уже неделю назад. Наше минское «Динамо», к сожалению, не попало в плей-офф и не сыграет в Кубке Гагарина. С чемпионатом Беларуси все гораздо интереснее – он только начинается. Впереди плей-офф, а победителем регулярного чемпионата стала минская «Юность». И сегодня в гостях программы «Неделя спорта» на СТВ ее главный тренер Михаил Захаров.

Первый вопрос, наверное, будет логичным. Подведите краткий итог прошедшего пути чемпионата Беларуси, как сыграла «Юность», кто вас порадовал, кто удивил из других команд?

Михаил Захаров:

Честно говоря, мы рады, что заняли первое место, хотя он, наверное, был самым интересным за всю историю, когда решалось в последних двух турах, кто будет первыми. «Шахтер» оступился, мы выиграли. Поэтому где-то добавило такого интереса. По игрокам хотелось бы, чтобы было больше игроков поколения 2003 года. Грабовский, Костицын. К сожалению, близко сегодня таких хоккеистов нет. Вопросов по детскому хоккею предостаточно. Более-менее мы стараемся. Хенкель и Дюков – на сегодняшний день два самых перспективных хоккеиста, которые есть в белорусском чемпионате. Их на всех сборах привлекал и Люис.

Михаил Михайлович, вы чемпионат Беларуси знаете с пеленок, скажем так. Уровень теперь его выше, чем был раньше? Все-таки есть определенные финансовые проблемы.

Михаил Захаров:

Финансовые, само собой, проблемы, потому что нет хоккеистов. Многие не могут даже хороших легионеров пригласить. Но сегодня, наверное, тяжело сделать. Все мы вспоминаем 2003-04. Сегодня всем интересен только проект КХЛ. Поэтому к этому спокойно надо относиться. Мы вспоминаем, старые записи смотрим, ностальгия. Все понимаем, что уже этого чемпионата никогда не будет.

Я помню времена, когда «Юность» была все время первой, несколько лет подряд. И вы тогда отмечали широко эти победы, они действительно были большие. Делали чемпионские перстни. Сколько у вас таких?

Михаил Захаров:

Шесть.

Если сейчас выиграете, будете?

Михаил Захаров:

Вряд ли, честно говоря. Ситуация очень тяжелая, я сомневаюсь, что будет перстень. У нас даже про них никто не говорит. Тогда всем клубам делали, не только нашим. И динамовцы делали, Владимир Наумов делал для своих ребят, вроде, он мне говорил. По крайней мере говорил. Мы тоже вспоминаем эти времена, и кажется, что это не с нами было. Так отмечалось, приятно было, хорошие времена.

Сейчас изменился и чемпионат Беларуси. Деление происходит на две шестерки, причем деление такое посередине. Чемпионат получается разбит, не целостен.

Михаил Захаров:

Или так, или так надо играть. Или в одной системе, но точно делить не надо. Если разделили, значит сначала. Если проблемы у руководителей в Могилеве, Бресте, пускай там начнут и за две путевки, 7-8 место, борются. А так как-то не очень получается. У нас сейчас бомбардиры не из нашей шестерки, а из тех три хоккеиста. Те ребята, которые у нас бьются, более заслужили. Но, к сожалению, везде пишут, что они не бомбардиры.

То есть там ребята забрасывают «Бресту», «Могилеву», а у вас надо забрасывать «Шахтеру», «Гомелю».

Михаил Захаров:

Вот именно. Как получилось, немножко недоработан этот вопрос.

В новом сезоне есть такая вероятность, что будет второй дивизион создан.

Михаил Захаров:

Наверное, это правильно. Если не могут, там финансы слабые. Как «Золотая шайба», можно сказать, финансирование. Значит, так должно быть. Значит, шесть команд останется.

Вы всегда были сторонником такой позиции, что у клуба должна быть своя инфраструктура: Дворец, команда и своя школа. На эти рельсы минская «Юность» стала уже давно и, вероятно, сейчас вам это очень сильно помогает.

Михаил Захаров:

Помогает, но не сильно. Когда мы встали, в 2001-02 годах писалось много. Указ Президента был, что так должно быть. Мы встали, а остальные не встали. Но пока мы вставали на эти рельсы, уже русские, канадцы ушли еще на 20 лет вперед в плане оснащения детского хоккея. У нас кошмар в каком состоянии находится детский хоккей. И результат знаете. У нас юношеская сборная до 18 лет на 75 очков отстает от юношеской сборной России до 18 лет. Это очень много.

Четвертьфинальные пары плей-офф чемпионата Беларуси. «Юность» сыграет с «Химиком-СКА». «Шахтер» сыграет с «Лидой». «Гомель» – «Металлург», «Неман» будет противостоять «Динамо-Молодечно», которое является фарм-клубом минского «Динамо». Матчи пройдут 24, 25, 28, 29 февраля. Если понадобится, 2, 4, 6 марта. Какая для вас, Михаил Михайлович, самая интересная из этих пар?

Михаил Захаров:

Наверное, «Неман» – «Динамо-Молодечно», мне кажется. Остальные результаты, я думаю, известны уже.

Особенно мне известен результат первой пары: «Юность» – «Химик-СКА».

Михаил Захаров:

И «Шахтер» – «Лида». Там тоже не будет проблем. «Гомель» сегодня неплохо играет. Думаю, 4:1, они пройдут. И «Неман», мне кажется, 4:1 пройдет.

А вот эта практика, что «Динамо-Молодечно» сейчас усилится игроками минского «Динамо». Это нормально?

Михаил Захаров:

Усилились и усилились. Ничего тут такого страшного нет. Не хотелось бы эту тему обсуждать. Будем играть.

Ваша команда к плей-офф готова? Как вы будете, как-то по-особенному настраиваться? Все-таки плей-офф – это всегда отдельный турнир.

Михаил Захаров:

Вы знаете, «Юность» всегда хорошо настраивалась на плей-офф, в каком бы состоянии она ни была. Да, мы потеряли игроков, к сожалению, два получили травмы в последней игре с «Гомелем» – Корсо и Ефименко. Под вопросом их игры. Но это ни о чем не говорит – мы будем сражаться. Жалко, Протасеню потеряли, тоже ведущий игрок. Но это хоккей, к этому спокойно надо относиться. Но я думаю, что мы готовы.

Вы своим профессиональным взглядом видите много хоккеистов в этом первенстве, на которых мог бы внимание обратить Дэйв Льюис и пригласить их в сборную Беларуси?

Михаил Захаров:

Не знаю, как сегодня это все будет выглядеть. Все-таки чемпионат Беларуси, надо честно признаться, очень слаб. Игроки минского «Динамо» должны в первую очередь быть в сборной. Скорее всего, и будут. Потому что не было времени у тренера их взять, потому что они все время были в подготовке. И то у них были срывы, как Андрей Ковалев говорит. Я с ним согласен: здесь хоккеистам очень тяжело подготовиться. Я думаю, сборная совсем другая будет. Если будут кандидатуры – наши игроки, то да. Я думаю, что все игроки из КХЛ будут. Защита неплохая, у нас сегодня игроки есть, которые играют. И Коробов, и Денисов, и Коля Стасенко. Это довольно сильные защитники. И братья Костицыны. Я считаю, очень здорово играет наша сборная. Два раза седьмое место – это дорого стоит.

Кстати о Дэйве Льюисе. Не могу не вспомнить этот момент. Ванкувер, мне посчастливилось там быть, и мы там с вами беседовали. Прекрасно играла наша сборная, жаль, чуть-чуть не хватило для попадания в плей-офф. Кстати, вашим ассистентом там был Дэйв Льюис, поэтому для нашего хоккея он человек не чужой.

Михаил Захаров:

Мы с ним в очень хороших отношениях были, по работе он очень помогал сборной. Он отвечал за защиту. И полностью все, что происходило в обороне это было его направление. Мы с ним сработались, довольно здорово отработали. Жалко, что мы не забили 4:3 в овертайме. А так команда, мне кажется, тогда очень достойно выглядела. Если Россия седьмая, мы – 8-9 по буллитам. Очень удачно, достойно выступили.

Вы знаете, что нужно сделать, чтобы увеличить наши шансы на попадание в Кубок Гагарина в чемпионате КХЛ? Нужно, чтобы там был не один клуб, а два.

Михаил Захаров:

Это однозначно. Уже давно все к этому идет, просто у нас люди так упираются. Во-первых, финансы. Это небольшие финансы. Сегодня команда из Новокузнецка имеет небольшие финансы. Чем быстрее будет туда команда, тем лучше будет и конкуренция, и отток хоккеистов, которые уезжают менять гражданство в Россию, меньше будет, однозначно. Тогда ребята будут видеть, что есть возможность попасть к себе в команду, в белорусскую. Во-первых, интерес будет. Ничего страшного, что сегодня все говорят о плохой ситуации в Беларуси. Везде плохо, не надо этого боятся. Я думаю, интересно было бы.

И тогда нам не будет так важно, будем ли мы считаться легионерами, не будем. У нас будет свой плацдарм для обкатки молодежи.

Михаил Захаров:

Конечно. Я думаю, интересно будет. Я не думаю, что все совсем будет плохо. Наоборот, это даст толчок к развитию хоккея. Думаю, и «Динамо» это будет лучше. И те руководители всегда за были. И всегда Бережков говорил, что вторая команда нужна. Но на этом всем и заканчивалось. Тем более шикарный Дворец спорта есть. Но ничего страшного.

Без конкуренции нет роста. А конкуренция между двумя белорусским командами интересна.

Михаил Захаров:

Однозначно. И интереснее будет, и сколько будет игроков у тренера сборной, выбор. Порядка 40 игроков появится, сразу в два раза больше. Понятно, что у них будет конкуренция между собой. И во многом поэтому серьезнее будут относиться уже сами хоккеисты. Хоккеистов мы найдем. У нас сегодня есть и Ковыршин, и Китаров, и Стась, и Костицыны. Костяк команды и был бы готов. О том, что говорят, что хоккеистов нет, так я за это не боюсь.

Понимаю некоторую тренерскую этику, и все же не могу не спросить: выступление минского «Динамо» в нынешнем сезоне КХЛ, на ваш взгляд, можно было все-таки цепляться за восьмое место?

Михаил Захаров:

Они же хорошо начали, шли хорошо. Когда Покович ушел, было пятое место, был большое отрыв по потерянным очкам. Мне кажется, в этот момент нельзя тренеров менять. Я понимаю, если на последнем были или на предпоследнем. Уже без вариантов. А когда команда идет, были хорошие матчи, плохие, но это хоккей. Именно отъезд Поковича. Мне кажется, тут он немножко не сработался. Хотя они сражались, боролись. Но тренера не надо было в этой ситуации менять. Чуть-чуть не хватило, травмы игроков подвели. Старались ребята все равно, хорошие матчи давали. Я очень следил за минским «Динамо». Мы даже подбадривали, поддерживали всех игроков.

Но речи о том, чтобы белорусскому хоккею выйти из КХЛ, я так понимаю, такой вопрос вообще ставить нельзя?

Михаил Захаров:

Ставят же некоторые. Вы слышали. Не буду фамилии называть. Тогда можно сразу просто не развивать хоккей. Ни одного хоккеиста у нас просто не будет. Все хоккеисты сразу поменяют гражданство и уедут в Россию. Мы работаем на Россию, это однозначно. Сегодня я не могу сказать, сколько десятков уехало в Россию. Они пока играют как белорусы. Но уже в МХЛ белорусам играть в других командах нельзя. Вы это знаете. Почему отказались три игрока играть за молодежную сборную Беларуси. Поэтому тут надо очень много работать, надо идти к России, а не от России. Если даже играть сегодня в Лиге чемпионов, это те же самые затраты на команду. Такие же как в КХЛ, только неизвестно, когда ты вылетишь. С тем финансированием, которое сегодня есть, мы не в состоянии конкурировать в Лиге чемпионов.

Спасибо, Михаил Михайлович, что нашли время прийти. Желаем «Юности» победить в этом чемпионате. А белорусскому хоккею – процветания.

Михаил Захаров:

Приходите на хоккей. Я думаю, у нас интересно. Мы собираем народ, стараемся шоу сделать, смотрим на минское «Динамо». И в «Юности» есть хорошее направление. Я думаю, чемпионат будет интересен. Приходите.