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В Минске стартует 3-й этап соревнований по современному пятиборью «Кубок имени Павла Леднёва»

04 июля 2022 11:39
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Новости Беларуси. В Минске 4 июля стартует третий этап международных соревнований по современному пятиборью «Кубок имени Павла Леднева», участие в котором примут белорусские атлеты и 90 представителей России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В Минске стартует 3-й этап соревнований по современному пятиборью «Кубок имени Павла Леднёва»-1

Состязания будут проводиться среди мужчин и женщин по программе современного пятиборья. Также в рамках соревнований в столице спортсменам предстоит выявить сильнейших и разыграть награды в эстафетах. Напомним, по результатам первых двух раундов кубка, которые ранее прошли в Минске и Москве, лидером среди женщин является белорусская пятиборка, чемпионка мира 2019-ого года Ольга Силкина. Среди мужчин успешным выступлением отметился Илья Полозков. В его активе, помимо серебра домашнего этапа, есть победа в России. Нынешний турнир завершится 10 июля.  

# Спортивные соревнования # Ольга Силкина # Илья Полозков # Фотофакт

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