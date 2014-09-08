Призёры летних юношеских Олимпийских игр-2014 Кристина Староселец, Эльвира Герман, Дмитрий Миньков в программе «УТРО» на СТВ

В гостях программы «УТРО» на СТВ - призёры Летней юношеской Олимпиады-2014: Эльвира Герман - серебряная медаль в беге. Кристина Староселец - золотая медаль в академической гребле, Дмитрий Миньков - серебро в соревнованиях дзюдоистов.
В юношеской Олимпиаде принимают участие ребята от 14 до 18 лет. Есть ли какие-то разделения? Ведь 14-летние и 18-летние ребята отличаются…
Кристина Староселец, чемпион Летних юношеских Олимпийских игр-2014:
В каждом виде спорта свой возраст и свои ограничения. Например, в художественной гимнастике нельзя старше 14 лет. В гребле - нельзя младше 17 лет, как и в легкой атлетике.
Сколько у вас тренировок и где вы тренируетесь?
Кристина Староселец, чемпион Летних юношеских Олимпийских игр-2014:
На Брестском речном канале. Поехала на велосипеде. Села в лодку и тренируюсь.
Эльвира Герман, серебряный призёр Летних юношеских Олимпийских игр - 2014:
Я тренируюсь в Минске. Тренировки пять раз в день по 2 часа.
Дмитрий Миньков, серебряный призёр Летних юношеских Олимпийских игр - 2014:
Тренируюсь 7 дней в неделю. Готовлюсь сейчас к чемпионату Европы. Сейчас у меня сборы в Стайках. Я хочу хорошо выступить. Достойно.
Спортсменов готовят не только к соревнованиям, но и к завоеванию наград. Психологическая подготовка есть?
Кристина Староселец, чемпион Летних юношеских Олимпийских игр-2014:
У каждого спортсмена своя психология. Мне, например, лучше ничего не говорить. Я сама настраиваюсь. Я учусь на спортивного психолога и знаю, что к каждому спортсмену должен быть индивидуальный подход.
В чем заключается сущность профессии «спортивный психолог»?
Кристина Староселец, чемпион Летних юношеских Олимпийских игр-2014:
Спортивный психолог должен иметь огромную силу воли. Он должен помогать справиться с трудностями. Например, конфликты с тренером. В командных видах спорта обязательно должен быть спортивный психолог. Это важно. И конечно же, во время соревнований спортсмену также нужна поддержка. Трудно справиться с волнением.
Есть ли какие-то секреты: как вы справляетесь с волнением? Амулет, какой-то талисман…
Кристина Староселец, чемпион Летних юношеских Олимпийских игр-2014:
Символика Беларуси - белорусский флаг. Это помогло мне справиться со страхом, потому что я знала: мне надо это сделать. В меня верят, надеятся...
Эльвира Герман, серебряный призёр Летних юношеских Олимпийских игр - 2014:
У меня талисман - мягкая игрушка. Лемурчик.
Дмитрий Миньков, серебряный призёр Летних юношеских Олимпийских игр - 2014:
Для меня самое важное - это сходить перед соревнованием в церковь. Главное выступать так, как тренируешься. Если будет то, что на тренировке, - ты выиграешь, но, если ты будешь постоянно думать о победе - ничего не получится...