Призёры летних юношеских Олимпийских игр-2014 Кристина Староселец, Эльвира Герман, Дмитрий Миньков в программе «УТРО» на СТВ

В гостях программы «УТРО» на СТВ - призёры Летней юношеской Олимпиады-2014: Эльвира Герман - серебряная медаль в беге. Кристина Староселец - золотая медаль в академической гребле, Дмитрий Миньков - серебро в соревнованиях дзюдоистов.

В юношеской Олимпиаде принимают участие ребята от 14 до 18 лет. Есть ли какие-то разделения? Ведь 14-летние и 18-летние ребята отличаются…

Кристина Староселец, чемпион Летних юношеских Олимпийских игр-2014:

В каждом виде спорта свой возраст и свои ограничения. Например, в художественной гимнастике нельзя старше 14 лет. В гребле - нельзя младше 17 лет, как и в легкой атлетике.

Сколько у вас тренировок и где вы тренируетесь?

Кристина Староселец, чемпион Летних юношеских Олимпийских игр-2014:

На Брестском речном канале. Поехала на велосипеде. Села в лодку и тренируюсь.

Эльвира Герман, серебряный призёр Летних юношеских Олимпийских игр - 2014:

Я тренируюсь в Минске. Тренировки пять раз в день по 2 часа.

Дмитрий Миньков, серебряный призёр Летних юношеских Олимпийских игр - 2014:

Тренируюсь 7 дней в неделю. Готовлюсь сейчас к чемпионату Европы. Сейчас у меня сборы в Стайках. Я хочу хорошо выступить. Достойно.

Спортсменов готовят не только к соревнованиям, но и к завоеванию наград. Психологическая подготовка есть?

Кристина Староселец, чемпион Летних юношеских Олимпийских игр-2014:

У каждого спортсмена своя психология. Мне, например, лучше ничего не говорить. Я сама настраиваюсь. Я учусь на спортивного психолога и знаю, что к каждому спортсмену должен быть индивидуальный подход.

В чем заключается сущность профессии «спортивный психолог»?

Кристина Староселец, чемпион Летних юношеских Олимпийских игр-2014:

Спортивный психолог должен иметь огромную силу воли. Он должен помогать справиться с трудностями. Например, конфликты с тренером. В командных видах спорта обязательно должен быть спортивный психолог. Это важно. И конечно же, во время соревнований спортсмену также нужна поддержка. Трудно справиться с волнением.

Есть ли какие-то секреты: как вы справляетесь с волнением? Амулет, какой-то талисман…

Кристина Староселец, чемпион Летних юношеских Олимпийских игр-2014:

Символика Беларуси - белорусский флаг. Это помогло мне справиться со страхом, потому что я знала: мне надо это сделать. В меня верят, надеятся...

Эльвира Герман, серебряный призёр Летних юношеских Олимпийских игр - 2014:

У меня талисман - мягкая игрушка. Лемурчик.

Дмитрий Миньков, серебряный призёр Летних юношеских Олимпийских игр - 2014:

Для меня самое важное - это сходить перед соревнованием в церковь. Главное выступать так, как тренируешься. Если будет то, что на тренировке, - ты выиграешь, но, если ты будешь постоянно думать о победе - ничего не получится...