Утренняя зарядка с Марией Богатырь и певцом Александром Патлисом

Александр Патлис — музыкант, бывший участник музыкальной группы «Новый Иерусалим» из Минска, занимавшей позиции лидера внутреннего музыкального рынка Беларуси в 2000-е годы.

С сентября 2006 года Александр начал сольную карьеру, в декабре того же года его песня «Для тебя» вошла в сборник лучших песен Белоруссии, издаваемый компанией «West Records». 21 мая 2008 года в Санкт-Петербурге Александр презентовал свой первый сольный альбом «Второе Дыхание». В декабре 2008 года группа Александра «Alex Patlis Band» приняла участие в отборочном туре конкурса «Евровидение -2009», однако уступила по голосованию другим участникам.

А в 2011 году Александр выпустил ещё один альбом, под названием «Читай мои мысли».

Александр ведёт активный образ жизни, уделяет внимание утренней зарядке. Дома имеются и гантельки, и гири. Старается бегать по утрам по 8-10 км. Казалось бы, так тяжело себя заставить встать рано утром и выйти на пробежку. Но Александр признается, что во многом ему помогают прогулки с собакой.