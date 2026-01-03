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Осторожно, скользко! МЧС Беларуси предупредило о гололедице на дорогах

03 января 2026 07:51
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3 января на дорогах Беларуси возможна гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. МЧС призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными.

Осторожно, скользко! МЧС Беларуси предупредило о гололедице на дорогах-2

Синоптики обещают сегодня в республике облачную с прояснениями погоду. Временами будет идти снег, по западной части страны вероятна слабая метель, возможен гололед. Такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку и создать трудности для движения транспорта. Во время гололедицы значительно возрастает риск аварий и травматизма пешеходов.

# Дороги # МЧС Беларуси

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