Осторожно, скользко! МЧС Беларуси предупредило о гололедице на дорогах

3 января на дорогах Беларуси возможна гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. МЧС призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными.

Синоптики обещают сегодня в республике облачную с прояснениями погоду. Временами будет идти снег, по западной части страны вероятна слабая метель, возможен гололед. Такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку и создать трудности для движения транспорта. Во время гололедицы значительно возрастает риск аварий и травматизма пешеходов.