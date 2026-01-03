В Мурманской области ищут пропавшую туристку из Беларуси

Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с пропавшей соотечественницей в Мурманской области. Операция по поиску туристки продолжена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что 1 января 58-летнюю белоруску унесло в море во время айс-флоатинга. Инцидент произошел в акватории реки Тулома. Поиски осложняются сложными погодными условиями: туманом и низкой температурой. На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».