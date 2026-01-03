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В Мурманской области ищут пропавшую туристку из Беларуси

03 января 2026 07:46
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Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с пропавшей соотечественницей в Мурманской области. Операция по поиску туристки продолжена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мурманской области ищут пропавшую туристку из Беларуси-2

Известно, что 1 января 58-летнюю белоруску унесло в море во время айс-флоатинга. Инцидент произошел в акватории реки Тулома. Поиски осложняются сложными погодными условиями: туманом и низкой температурой. На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

# ЧП # Пропавшие люди

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