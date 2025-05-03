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Футболисты БАТЭ обыграли «Арсенал» в 7 туре чемпионата Беларуси

03 мая 2025 11:01
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БАТЭ победил «Арсенал» в рамках 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Данный успех позволил борисовчанам подняться на третье место в таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Некогда флагман долго подбирал ключи к обороне соперника. Единственный гол случился во втором тайме. Мини-шедевр сотворил Шарль. В дальнейшем БАТЭ имел возможности избежать нервной концовки. Но цифры на табло больше не менялись. 3 мая в расписании 4 поединка. Центральный начнется в 19:00. Силами померятся новичок и обладатель серебра. Завершится тур 4 мая.

# Футбол Беларуси

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