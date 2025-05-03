Белорусские футболисты-пляжники досрочно оформили выход в четвертьфинал чемпионата мира

Второй матч, вторая победа и путевка в четвертьфинал в кармане. Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжает не замечать соперников по групповому этапу чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз подопечные Николаса Альварадо разгромили японцев. Героем противостояния стал Евгений Новиков. Он оформил хет-трик. Также забивали Олег Гапон, Вадим Бокач и Артемий Дрозд. Финальный результат – 6:3. Таким образом, вне зависимости от оставшегося противостояния, белорусы не опустятся ниже второго, проходного места в таблице. Групповой раунд завершится 5 мая битвой с Гватемалой.