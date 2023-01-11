Хоккей. «Динамо-Шинник» проиграл «Амурским Тиграм» в МХЛ, но остался в плей-офф

Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» прервал свою победную серию в чемпионате МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы не смогли укратить «Амурских Тигров». Хозяева льда очень мощно начали и повели 3:0. К чести подопечных Андрея Михалева, они сумели возродить интригу, вплотную приблизившись к оппоненту – 3:2. Но последнее слово все равно осталось за дальневосточным клубом. «Тигры» сильнее – 4:2. Тем не менее «Динамо» остается в зоне плей-офф Серебряного дивизиона.