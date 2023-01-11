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В Минске проходит чемпионат страны по теннису

11 января 2023 13:11
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Новости Беларуси. В Минске набирает ход чемпионат Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске проходит чемпионат страны по теннису-1

В отсутствие сильнейших спортсменов и спортсменок шанс проявить себя предоставился молодежи. Пока громких результатов зафиксировано не было. Лидеры посева, а это Алена Фалей и Михаил Дубровский, по дистанции идут уверенно. Турнир завершится в субботу, 14 января.

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# Теннис # Алена Фалей # Михаил Дубровский # Фотофакт

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