В Минске проходит чемпионат страны по теннису

Новости Беларуси. В Минске набирает ход чемпионат Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В отсутствие сильнейших спортсменов и спортсменок шанс проявить себя предоставился молодежи. Пока громких результатов зафиксировано не было. Лидеры посева, а это Алена Фалей и Михаил Дубровский, по дистанции идут уверенно. Турнир завершится в субботу, 14 января.