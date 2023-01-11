«У нас много талантливых спортсменов». В Минске продолжается чемпионат Беларуси по теннису

Новости Беларуси. В минском Дворце тенниса продолжается чемпионат Беларуси. Спорят за медали представители всех регионов нашей страны. А конкуренцию им составляют спортсмены из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В среду, 11 января, мужчины завершили поединки первого тура основного этапа одиночного разряда. Первый сеяный Михаил Дубровский без проблем пробился в следующий раунд. В своем матче он обыграл соперника со счетом 6:4, 6:0. У девушек уже стартовала 1/8 финала. Помимо этого, все участницы второго круга определились в женском парном разряде. А мужские и смешанные дуэты начали борьбу в рамках 1/16. Спортсмены на кортах стараются показывать свой максимум. В Беларуси есть талантливые и перспективные молодые теннисисты. И на данном старте они демонстрируют все свои навыки и умения.

Александр Василевский, старший тренер национальной команды Беларуси по теннису:

Понятно, что сильнейшие спортсмены сейчас находятся в Австралии, а здесь играет довольно много сильных наших спортсменов. В основном это молодежь, которая, мы надеемся, через несколько лет также будет играть на турнирах самого высокого уровня. Есть очень хорошие и талантливые и девочки, и ребята, которые побеждают на различных международных соревнованиях. Уровень нашего тенниса достаточно высокий. Конечно, это очень тяжелый труд, тем не менее у нас много талантливых спортсменов, которые стремятся попасть на теннисный Олимп.