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«У нас много талантливых спортсменов». В Минске продолжается чемпионат Беларуси по теннису

11 января 2023 14:49
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Новости Беларуси. В минском Дворце тенниса продолжается чемпионат Беларуси. Спорят за медали представители всех регионов нашей страны. А конкуренцию им составляют спортсмены из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«У нас много талантливых спортсменов». В Минске продолжается чемпионат Беларуси по теннису-1

В среду, 11 января, мужчины завершили поединки первого тура основного этапа одиночного разряда. Первый сеяный Михаил Дубровский без проблем пробился в следующий раунд. В своем матче он обыграл соперника со счетом 6:4, 6:0. У девушек уже стартовала 1/8 финала. Помимо этого, все участницы второго круга определились в женском парном разряде. А мужские и смешанные дуэты начали борьбу в рамках 1/16. Спортсмены на кортах стараются показывать свой максимум. В Беларуси есть талантливые и перспективные молодые теннисисты. И на данном старте они демонстрируют все свои навыки и умения.

«У нас много талантливых спортсменов». В Минске продолжается чемпионат Беларуси по теннису-4

Александр Василевский, старший тренер национальной команды Беларуси по теннису:
Понятно, что сильнейшие спортсмены сейчас находятся в Австралии, а здесь играет довольно много сильных наших спортсменов. В основном это молодежь, которая, мы надеемся, через несколько лет также будет играть на турнирах самого высокого уровня. Есть очень хорошие и талантливые и девочки, и ребята, которые побеждают на различных международных соревнованиях. Уровень нашего тенниса достаточно высокий. Конечно, это очень тяжелый труд, тем не менее у нас много талантливых спортсменов, которые стремятся попасть на теннисный Олимп.

«У нас много талантливых спортсменов». В Минске продолжается чемпионат Беларуси по теннису-7

Матчи в рамках национального первенства продолжатся в четверг. А все победители и призеры чемпионата станут известны в воскресенье, 15 января.

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# Теннис # Александр Василевский # Михаил Дубровский # Фотофакт

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