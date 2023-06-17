В Минске стартовал открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию

Новости Беларуси. Во Дворце спорта стартовал открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За медали турнира будут бороться сильнейшие белорусские и российские спортсмены. На протяжении 8 дней им предстоит разыграть личные и командные награды во всех трех видах оружия: рапире, шпаге и сабле.

При этом в белорусскую столицу пожаловали звезды мирового фехтования. К примеру, двукратная олимпийская чемпионка Рио Яна Егорян. Конкуренция с атлетами такого высокого класса – это настоящий вызов для нашей сборной. Но, как известно, только в борьбе с сильнейшими можно добиться прогресса.