В Минске стартовал открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию
Новости Беларуси. Во Дворце спорта стартовал открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За медали турнира будут бороться сильнейшие белорусские и российские спортсмены. На протяжении 8 дней им предстоит разыграть личные и командные награды во всех трех видах оружия: рапире, шпаге и сабле.
При этом в белорусскую столицу пожаловали звезды мирового фехтования. К примеру, двукратная олимпийская чемпионка Рио Яна Егорян. Конкуренция с атлетами такого высокого класса – это настоящий вызов для нашей сборной. Но, как известно, только в борьбе с сильнейшими можно добиться прогресса.
Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:
Приехали все сильнейшие россияне. А сильнейшие россияне – это сильнейшие фехтовальщики мира. Поэтому конкуренция очень серьезная. Это очень тяжелый опыт. У них очень сильная команда, у них 2-3 состава безумно сильных спортсменов. Весь мир всегда опасался российских спортсменов, попадать на них на соревнованиях, потому что уровень очень высокий. Мы сейчас вплотную с ними конкурируем. Некоторые ребята начинают уже на равных соревноваться, что показывает, что их уровень растет.
17 июня уже были разыграны первые медали турнира. В мужской рапире весь пьедестал заняли российские атлеты. Победу одержал серебряный призер Олимпийских игр в Токио Кирилл Бородачев. Лучший результат среди белорусских спортсменов показал Роман Беляев. Он занял итоговое 7-е место.