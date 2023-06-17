Капитан футбольной сборной Беларуси о матче с Израилем: «Играли все, выкладывались на 100%, как могли»

Сергей Политевич, капитан футбольной сборной Беларуси:

Здесь одна причина: мы 1:0 выигрывали, не выигрывали уже 100 лет, хотелось чисто победить. Поэтому уже, скажем так, обороняли этот счет, который достигли в первом тайме. И в раздевалке говорили, что так делать не надо… Но, как сложилось. Я же говорю, что здесь не знаю уже, о чем говорить. Играли все, выкладывались на 100 %, как могли. И, в принципе, таких 100%-ых моментов плюс-минус одинаково было: мы могли забивать, я в первом тайме мог забивать. Так что здесь… Ну, проиграли – что? Идем дальше.