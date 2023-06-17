Александра Саснович проиграла Екатерине Александровой на турнире в Хертогенбоше – подробности матча

Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире категории 250 в нидерландском Хертогенбоше, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска, занимающая 71-е место мирового рейтинга, встречалась с 26-й в топе представительницей России Екатериной Александровой. Класс оппонентки отразился и на исходе противостояния. Белоруска проиграла 1:6; 6:7.

И если первый сет Александра отдала практически без борьбы, то во втором оказала серьезное сопротивление. Партия перешла на тай-брейк. Однако в ключевой момент россиянка вновь смотрелась более уверенно и праздновала победу в матче. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.