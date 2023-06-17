Баскетбол. На Palova Arena выявили победителей в категориях «Элита. Женщины» и «Элита. Мужчины»

Новости Беларуси. На Palova Arena состоялся первый этап открытого чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победителей выявляли в двух профессиональных категориях: «Элита. Женщины» и «Элита. Мужчины». В мужском турнире за победу боролись семь коллективов. В итоге триумфаторами стали игроки дружины «Минска». У женщин главный трофей разыгрывали пять квартетов. Викторию праздновали баскетболистки команды «Беларусь-Принеманье». Данные состязания являются одним из этапов подготовки игроков ко II Играм стран СНГ. Турнир должен помочь нашему тренерскому штабу решить непростую задачу: определить, кто достоин представлять Беларусь на главном летнем старте.

Андрей Навойчик, главный тренер женской национальной команды по баскетболу 3х3:

С помощью первого этапа национального чемпионата отсматриваем оставшихся кандидатов в итоговый ростер игроков (подробности). Определиться очень сложно. У нас достаточно обширный ростер, и все девушки достаточно опытные.