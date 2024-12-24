«Неман» одержал 15-ю победу в хоккейной экстралиге

В хоккейной экстралиге «Неман» не без труда, но все-таки одержал победу в Смоленске над местным «Славутичем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И это 15-я подряд виктория гродненцев в чемпионате. Основное время матча завершилось вничью – 2:2, овертайм также не выявил победителя, и только в серии буллитов команда Евгения Летова взяла верх – 3:2. «Неман» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая минскую «Юность» на 2 очка.

Оршанский «Локомотив» уступал на выезде «Могилеву» – 0:3, но сумел совершить камбэк и в итоге выиграл со счетом 5:3. Новополоцкий «Химик» на домашней площадке проиграл «Гомелю» – 2:4. «Лида» на своем льду нанесла поражение «Бресту» со счетом 2:0.