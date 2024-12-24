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«Неман» одержал 15-ю победу в хоккейной экстралиге

24 декабря 2024 11:50
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В хоккейной экстралиге «Неман» не без труда, но все-таки одержал победу в Смоленске над местным «Славутичем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И это 15-я подряд виктория гродненцев в чемпионате. Основное время матча завершилось вничью – 2:2, овертайм также не выявил победителя, и только в серии буллитов команда Евгения Летова взяла верх – 3:2. «Неман» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая минскую «Юность» на 2 очка.

Оршанский «Локомотив» уступал на выезде «Могилеву» – 0:3, но сумел совершить камбэк и в итоге выиграл со счетом 5:3. Новополоцкий «Химик» на домашней площадке проиграл «Гомелю» – 2:4. «Лида» на своем льду нанесла поражение «Бресту» со счетом 2:0. 

«Неман» одержал 15-ю победу в хоккейной экстралиге-1

Юрий Чух, главный тренер ХК «Лида»:
Тяжелая победа, нужная, но, к сожалению, поводов для радости нет. Мы немного далековато от выполнения задач. Поэтому на каждый матч будем настраиваться как на последний.

# Хоккей

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