Будем поддерживать наших спортсменов. Александр Дорохович о выступлениях белорусских паралимпийцев

Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы, несмотря на запреты, не останутся без соревнований. Ведомства, отвечающие за подготовку спортсменов, были готовы к неблагоприятному повороту событий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Мы сегодня всячески поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать. Наши графики соревнований, сборов мы однозначно будем соблюдать, выполнять, участвовать во всех мероприятиях, будем поддерживать наших олимпийцев.

Спортивный календарь сверстан и включает как республиканские, так и международные старты. Так что продемонстрировать свой потенциал, несмотря на запреты, возможность будет.