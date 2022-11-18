Прямой эфир

Будем поддерживать наших спортсменов. Александр Дорохович о выступлениях белорусских паралимпийцев

18 ноября 2022 16:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы, несмотря на запреты, не останутся без соревнований. Ведомства, отвечающие за подготовку спортсменов, были готовы к неблагоприятному повороту событий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, 16 ноября Международный паралимпийский комитет временно приостановил членство Беларуси в своей организации.

Будем поддерживать наших спортсменов. Александр Дорохович о выступлениях белорусских паралимпийцев-1

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Мы сегодня всячески поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать. Наши графики соревнований, сборов мы однозначно будем соблюдать, выполнять, участвовать во всех мероприятиях, будем поддерживать наших олимпийцев.

Спортивный календарь сверстан и включает как республиканские, так и международные старты. Так что продемонстрировать свой потенциал, несмотря на запреты, возможность будет.

Будем поддерживать наших спортсменов. Александр Дорохович о выступлениях белорусских паралимпийцев-4

Белорусам запретили участие в Паралимпиаде и не только. Что будут делать в НПК – подробности резонансного решения.

# Белорусские спортсмены # Александр Дорохович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нью-Джерси» Шаранговича в овертайме обыграл «Торонто»
18 ноября 2022 15:46

«Нью-Джерси» Шаранговича в овертайме обыграл «Торонто»

Белорусы завоевали два золота на этапе Кубка России по конькобежному спорту
18 ноября 2022 15:43

Белорусы завоевали два золота на этапе Кубка России по конькобежному спорту

Белорусские футболисты обыграли команду Сирии. Единственный гол принёс игрок противника
17 ноября 2022 19:20

Белорусские футболисты обыграли команду Сирии. Единственный гол принёс игрок противника