ЧБ по хоккею. «Неман» вернул лидерство и продолжает укреплять позиции. Результаты матчей

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею 17 ноября завершились очередные противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Неман» вернул себе лидерство и продолжает укреплять позиции. Команда одержала седьмую победу подряд.

В Молодечно гродненцы играли с местным «Динамо». Причем хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте, однако гости переломили ход игры и дожали «динамовцев» во второй половине встречи. Стоит выделить дубль капитана «Немана» Вячеслава Андрющенко.