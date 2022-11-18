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ЧБ по хоккею. «Неман» вернул лидерство и продолжает укреплять позиции. Результаты матчей

18 ноября 2022 16:29
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею 17 ноября завершились очередные противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Неман» вернул себе лидерство и продолжает укреплять позиции. Команда одержала седьмую победу подряд.

ЧБ по хоккею. «Неман» вернул лидерство и продолжает укреплять позиции. Результаты матчей-1

В Молодечно гродненцы играли с местным «Динамо». Причем хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте, однако гости переломили ход игры и дожали «динамовцев» во второй половине встречи. Стоит выделить дубль капитана «Немана» Вячеслава Андрющенко.

# Хоккей Беларуси # Вячеслав Андрющенко # Фотофакт

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