В Минске стартовал Международный турнир по боксу памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева

Новости Беларуси. В столице стартовал 13-й международный турнир по боксу памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева.

Награды состязаний оспаривают более 80 участников из 10 стран.

Белорусы на правах хозяев выставили почти три полных состава. Изюминку состязаниям добавляет и то, что в этом году в правилах появилось существенное новшество: отныне боксировать могут спортсмены от 18 до 40 лет, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Минский турнир всегда пользовался большой популярностью в бойцовском мире. На сей раз география несколько подкачала: себя показать и на других посмотреть прибыли в основном гости из постсоветского пространства. Правда, привезли они свои первые номера, поэтому качество поединков никак не пострадало.

Для сильнейших минский старт – последний пристрел перед первыми Европейскими играми в Баку.

Выездной состав белорусской сборной уже сформирован.

Константин Соколов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:

После Баку мы включаем сюда Сергея Корнеева, Михаила Долголевца, других ребят, которые будут готовится к Европе. Почему? Потому что на Европе тоже надо завоевать право.

Вторым знаковым турниром после старта в Баку станет чемпионат Европы.

На нем спортсмены будут завоёвывать путёвки на мировой форум.Проходными являются места с 1-го по 5-е. А уже в Дохе пойдет борьба за олимпийские лицензии.

Константин Соколов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:

На Европейских играх нужно быть первым – третьим, чтобы попасть на чемпионат мира. Вот вам 8-9 человек в каждой весовой категории выйдут на Европе. Поэтому попасть на «мир» еще нужно постараться.

Белорусская сборная сегодня – это своеобразный сплав молодости и опыта. Аксакалам Магомеду Нурудинову и Вазгену Сафарьянцу уже перевалило за 30, однако тренерский штаб очень дорожит старожилами.

Константин Соколов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:

Дай Бог, чтобы таких великовозрастных, опытных спортсменов было больше, потому что они свой класс подтверждают. Молодым еще есть чему поучиться.

Правила и возможности одинаковы для всех спортсменов, и у каждого есть шанс покинуть ринг со щитом.