ЧМ-2015 по хоккею: Беларусь обыграла Данию – 5:1

Новости Чехии. Чемпионат мира по хоккею с каждым днем набирает обороты. Матчи становятся все напряженнее, а борьба все серьезнее. В гуще событий наша национальная дружина.
5 мая сборная Беларуси в своем третьем поединке на турнире сражалась с командой Дании, сообщили в программе СТВ-Спорт.
Этот матч для обеих дружин мел очень важное значение, а потому неудивительно, что и белорусы, и датчане начали очень осторожно.
Первый приод.
К сожалению, наши хоккеисты оступились первыми и пропустили на 14-ой минуте встречи.
Второй период.
Целиком и полностью остался за белоруской командой. Трижды сборная нашей страны сумела огорчить датчан. Сначала это сделал Артур Гаврус, чуть позже Евгений Ковыршин, а после Илья Шинкевич. 3:1 перед заключительным периодом – преимущество более чем комфортное, но расслабляться было нельзя. И белорусы этого не сделали.
Третий период.
Еще дважды нашей команде удалось пробить голкипера соперников. Свою вторую шайбу за встречу провел Евгений Ковыршин, а красивую точку в поединке поставил Иван Усенко.
5:1 в пользу сборной Беларуси.