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ЧМ-2015 по хоккею: Беларусь обыграла Данию – 5:1

06 мая 2015 07:21
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Новости Чехии. Чемпионат мира по хоккею с каждым днем набирает обороты. Матчи становятся все напряженнее, а борьба  все серьезнее. В гуще событий наша национальная дружина.

5 мая сборная Беларуси в своем третьем поединке на турнире сражалась с командой Дании, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Этот матч для обеих дружин мел очень важное значение, а потому неудивительно, что и белорусы, и датчане начали очень осторожно. 

Первый приод.

К сожалению, наши хоккеисты оступились первыми и пропустили на 14-ой минуте встречи.

Второй период.

Целиком и полностью остался за белоруской командой. Трижды сборная нашей страны сумела огорчить датчан. Сначала это сделал Артур Гаврус, чуть позже Евгений Ковыршин, а после Илья Шинкевич. 3:1 перед заключительным периодом – преимущество более чем комфортное, но расслабляться было нельзя. И белорусы этого не сделали.

Третий период. 

Еще дважды нашей команде удалось пробить голкипера соперников. Свою вторую шайбу за встречу провел Евгений Ковыршин, а красивую точку в поединке поставил Иван Усенко.

5:1 в пользу сборной Беларуси.

# Чемпионат мира по хоккею

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