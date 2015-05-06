ЧМ-2015 по хоккею: Беларусь обыграла Данию – 5:1

Новости Чехии. Чемпионат мира по хоккею с каждым днем набирает обороты. Матчи становятся все напряженнее, а борьба все серьезнее. В гуще событий наша национальная дружина.

5 мая сборная Беларуси в своем третьем поединке на турнире сражалась с командой Дании, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Этот матч для обеих дружин мел очень важное значение, а потому неудивительно, что и белорусы, и датчане начали очень осторожно.

Первый приод.

К сожалению, наши хоккеисты оступились первыми и пропустили на 14-ой минуте встречи.

Второй период.

Целиком и полностью остался за белоруской командой. Трижды сборная нашей страны сумела огорчить датчан. Сначала это сделал Артур Гаврус, чуть позже Евгений Ковыршин, а после Илья Шинкевич. 3:1 перед заключительным периодом – преимущество более чем комфортное, но расслабляться было нельзя. И белорусы этого не сделали.

Третий период.

Еще дважды нашей команде удалось пробить голкипера соперников. Свою вторую шайбу за встречу провел Евгений Ковыршин, а красивую точку в поединке поставил Иван Усенко.