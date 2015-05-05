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В чемпионате Беларуси по футболу прошли матчи четвертого тура: лидирует по-прежнему БАТЭ

05 мая 2015 10:58
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Новости Беларуси. 4 мая состоялись заключительные матчи четвертого тура «Беларусбанк». Чемпионата Беларуси по футболу». Центральная встреча игрового дня проходила на столичном стадионе «Трактор», где минское «Динамо» принимало жодинское «Торпедо-БелАЗ».

«Бело-голубые» проводили свой первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вука Рашовича и разгромили своего оппонента – 4:0.

Отметим, что все голы столичного клуба забивали новички команды. Дублем отметился Фатос Бечирай. По разу отличились Нивалдо и Едигарян. Эта победа стала первой для «Динамо» в нынешнем сезоне.

Из остальных результатов выделим победу борисовского БАТЭ, который на последней минуте оформил единственный гол в ворота гродненского «Немана».

На берегах Сожа солигорский «Шахтер» со счетом 3:1 обыграл местный «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В турнирной таблице лидирует действующий чемпион – БАТЭ. На второй строке неожиданно для многих разместилось брестское «Динамо». Третье место у солигорского «Шахтера».

# Футбол Беларуси

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