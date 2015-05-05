Игроки и тренеры гандбольный клуб СКА поздравляют ветеранов с Великой Победой

Новости Беларуси. Столичный гандбольный клуб «СКА» в канун дня Великой Победы запланировал целый ряд благотворительных акций. Сначала средства, вырученные от очередного матча тура чемпионата Беларуси по гандболу, пошли на благотворительность, а сейчас клуб решил лично поздравить ветеранов войны со знаменательной датой.

Игроки клуба и тренеры собрали небольшие подарки для героев войны и поздравили их прямо у них дома.

Александр Каршакевич, тренер ГК «СКА»:

Конечно, для этих людей надо делать все. Вот мы буквально недавно провели благотворительный матч («СКА» – БГК имени Мешкова) – вся выручка пойдет на оздоровительные мероприятия этих людей. Сейчас мы закупили 70 подарков и будем развозить ветеранам, поздравлять их с этой Великой Победой.

Нежданным визитом Николай Мозжухин, конечно, был приятно удивлен. А вот гость оказался ему знакомым. Ветеран войны еще во время своей молодости болел за гандбольный клуб «СКА», рассказали в программе СТВ-Спорт.

Николай Мозжухин, ветеран ВОВ:

Когда клуб «СКА» (Минск) был на вершине славы, тренером был Спартак Миронович, а Карашакевич, который мне вручал подарок сейчас, был игроком. Насколько я помню, он был нападающим правого края.