В Минске стартовал международный турнир по бадминтону

Новости Беларуси. 23 страны и более двухсот тридцати участников. Бадминтонный бум в эти дни в белорусской столице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовал международный турнир «Belarus International». Интерес зарубежных спортсменов понятен: это старт тестовый к Европейским играм. Участники осматриваются и приноравливаются к арене будущих состязаний, площадке Falcon Club. Из представителей белорусской сборной кто-то только набирается опыта в квалификационных состязаниях, а перед кем-то стоят и медальные задачи.

Вероника Тарусова, участница турнира: Для меня это очень хороший турнир, чтобы получить много практики. Я сама младшая на этом турнире и я думаю, что какая-то практика, но будет.

Александр Петраш, председатель Белорусской федерации бадминтона: Для молодежи – проверка, а для национальной сборной, как всегда, стоит задача быть призерами. Тем более, что у нас и тестовый турнир проводится и на этих же площадках будут проходить II Европейские игры. Поэтому только победа, для этого всё есть у них.

Накануне, в первый день турнира, прошли предварительные матчи, а поединки основной сетки, в которой и возьмет старт основа белорусской сборной, начнутся уже 7 сентября. Для организаторов эти состязания своего рода краш-тест, первая серьезная проверка своих возможностей.

Карстен Кох, главный судья турнира:

Беларусь впервые проводит турнир такого ранга. Но организация состязаний впечатляет. У спортсменов есть все необходимые условия для подготовки к матчам. Особенно мне нравятся доброжелательные люди вокруг. Я с нетерпением жду возможности вернуться сюда снова во время II Европейских игр.

Так же, как и на Европейских играх, на нынешнем турнире спортсмены разыграют медали в 5 видах: мужском и женском одиночных разрядах, в парах и в миксте.