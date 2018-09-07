«Не знали соперника и неправильно играли». Минская «Юность» разгромила хоккеистов «Мальмё»

Новости Беларуси. Столичная «Юность» на льду «Чижовка-Арены» провела во многом определяющий для себя поединок этого розыгрыша Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Столичная «Юность» на льду «Чижовка-Арены» провела во многом определяющий для себя поединок этого розыгрыша Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Третье кряду поражение практически ставило бы крест на мечтах команды Михаила Захарова выйти в плей-офф турнира. Меж тем, соперник был весьма серьезный – шведский «Мальмё». В первой игре этих команд скандинавы добились успеха – 4:1. А накануне хоккеисты «Юности» взяли убедительный реванш – 6:2.
Егор Гайнетдинов, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Не знали соперника и неправильно играли. Разобрали игру и сделали выводы – вот результат. Каждый день практически я работаю над большинством, приносит результат. Впереди следующие игры, в которых надо побеждать, чтобы выходить из группы.
Игорь Брикун, вратарь ХК «Юность-Минск»:
Мы не обращали на это внимание, но было смешно, как бы там полотенца старые какие-то, которыми непонятно кто вытирался и кто-то должен был забрать. Я не думаю, что у кого-то повернется язык сказать, что их здесь плохо встретили. Все то же самое они получили, пусть забирают. То, что у них в раздевалке – не меньше того, что было у нас. Геройство они доказали, вопросы будут исчерпаны, больше не будет никаких.
Еще один белорусский клуб, гродненский «Неман», также провел третий матч группового этапа Лиги чемпионов. Парни Сергея Пушкова гостили в чешском Брно у хоккеистов «Кометы» и потерпели поражение 2:6.