«Не знали соперника и неправильно играли». Минская «Юность» разгромила хоккеистов «Мальмё»

Егор Гайнетдинов, нападающий ХК « Юность-Минск » : Не знали соперника и неправильно играли. Разобрали игру и сделали выводы – вот результат. Каждый день практически я работаю над большинством, приносит результат. Впереди следующие игры, в которых надо побеждать, чтобы выходить из группы.

Игорь Брикун, вратарь ХК «Юность-Минск»:

Мы не обращали на это внимание, но было смешно, как бы там полотенца старые какие-то, которыми непонятно кто вытирался и кто-то должен был забрать. Я не думаю, что у кого-то повернется язык сказать, что их здесь плохо встретили. Все то же самое они получили, пусть забирают. То, что у них в раздевалке – не меньше того, что было у нас. Геройство они доказали, вопросы будут исчерпаны, больше не будет никаких.