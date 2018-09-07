Молодёжная сборная по футболу провела матч отборочного турнира к чемпионату Европы

Новости Беларуси. Команда под управлением Людаса Румбутиса гостила в городе Орхее у сверстников из Молдовы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости вели 2:0, но достигнутый перевес удержать не смогли. Итог – ничья 2:2. Теперь в активе наших футболистов 11 очков после семи проведенных матчей. Белорусам для выхода в финальную часть евро нужны победы во всех трех оставшихся играх.