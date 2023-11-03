В Минске стартовал международный шахматный турнир «Минск-2023»

Сегодня, 3 ноября, на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам и шашкам стартовал традиционный международный шахматный турнир «Минск-2023», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня, 3 ноября, на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам и шашкам стартовал традиционный международный шахматный турнир «Минск-2023», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За последние несколько лет это самый крупный и представительный турнир в Беларуси. В соревнованиях принимают участие 18 международных гроссмейстеров. Одна из самых заметных фигур – экс-чемпион мира Александр Халифман. Всего в турнире соперничают более 170 представителей из шести стран.
В их числе и вся наша национальная команда, за исключением лидера, Дениса Лозовика, который получил персональное приглашение и в эти дни принимает участие в супертурнире Grand Swiss в Великобритании, который является этапом цикла чемпионата мира.
Игорь Стрелец, главный судья соревнований, международный арбитр:
Наши турниры открыты для всех. Мы рады видеть всех и в соревновательном пространстве, конечно, больше всего мы играем в России, Казахстане, Армении, Азербайджане. То есть в странах бывшего СССР. Шахматы там на высоком уровне. И очень сильно они сейчас развиваются в Узбекистане, это команда – действующий победитель шахматной олимпиады. Наш турнир, который мы возродили из традиции в прошлом году, набирает обороты и развивается. Очень высокий квалификационный уровень, в том числе это возможность нашим белорусским игрокам встретиться с будущими соперниками и повысить свой международный рейтинг.
Турнир проводится по швейцарской системе в девять туров. Завершатся соревнования 11 ноября.