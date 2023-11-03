В Минске стартовал международный шахматный турнир «Минск-2023»

Сегодня, 3 ноября, на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам и шашкам стартовал традиционный международный шахматный турнир «Минск-2023», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За последние несколько лет это самый крупный и представительный турнир в Беларуси. В соревнованиях принимают участие 18 международных гроссмейстеров. Одна из самых заметных фигур – экс-чемпион мира Александр Халифман. Всего в турнире соперничают более 170 представителей из шести стран.

В их числе и вся наша национальная команда, за исключением лидера, Дениса Лозовика, который получил персональное приглашение и в эти дни принимает участие в супертурнире Grand Swiss в Великобритании, который является этапом цикла чемпионата мира.